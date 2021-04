Il comitato “Una statua per Gigi Riva” ha chiesto una deroga al ministro Lamorgese per ergere il monumento

A Cagliari il comitato “Una statua per Gigi Riva” ha chiesto una deroga al ministro Lamorgese per poter ergere la statua dedicata a Rombo di Tuono, come riportato sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Ad oggi infatti in Italia non è possibile costruire statue per persone ancora in vita o che non siano decedute da più di 10 anni, per questo il comitato si è mobilitato per chiedere una deroga e poter finalmente ergere il monumento a Cagliari dedicato al grandissimo Gigi Riva.

