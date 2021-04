I precedenti tra Serie A e Coppa Italia tra Cagliari e Parma sorridono alla formazione isolana

Cagliari e Parma si affronteranno sabato nel match valido per la 31ª giornata della Serie A. Per la 24ª volta nella loro storia le due squadre su incontreranno in terra di Sardegna.

I precedenti tra Cagliari e Parma nell’isola sorridono ampiamente ai rossoblù: il Cagliari ha vinto 10 dei 21 incontri in Serie A, perdendone 5 e pareggiando per 6 volte. Per due volte le squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia, con il bilancio di una vittoria per il Cagliari e un pareggio.

L’articolo Cagliari-Parma, i precedenti tra le squadre sorridono ai rossoblù proviene da Cagliari News 24.