Il Cagliari e Leonardo Semplici ricevono buone notizie dall’infermeria: due giocatori sono recuperati per sabato

Buone notizie per il Cagliari e per il mister Leonardo Semplici giungono dall’infermeria: per la sfida di sabato contro il Parma, il tecnico potrà contare sul recupero di due giocatori.

Il difensore Luca Ceppitelli e il centrocampista Alessandro Deiola sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno disponibili per il match di domani alla Sardegna Arena contro il Parma, difficile vedere anche solo uno dei due partire dal primo minuto.

L’articolo Cagliari, Semplici tira un sospiro di sollievo: buone notizie dall’infermeria proviene da Cagliari News 24.