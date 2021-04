REGIONE – Il Direttivo dello SPI CGIL Medio Molise, nella mattinata di ieri, ha eletto all’unanimità, come nuova Segretaria di Lega, Grazia Minotta. Si legge nella nota dei sindacati: “Le Segreterie Generali dello SPI Abruzzo Molise insieme a quelle Confederali della CGIL, certe di interpretare il sentimento di tutte le compagne e i compagni, ringraziano Remo De Marco, Segretario uscente, che comunque resterà membro della Segreteria di Lega, per il prezioso lavoro svolto e augurano contestualmente a Grazia un proficuo lavoro nell’interesse di tutti i cittadini che orbitano nell’ambito dei 53 comuni di competenza. La neo eletta Segretaria della Lega SPI CGIL medio Molise, nel ringraziare il direttivo per la fiducia accordata, ha tracciato un ampio quadro programmatico che percorrerà i sentieri della contrattazione sociale, della tutela e assistenza sanitaria, del ruolo del concetto di parità di genere e dell’impegno verso tutte le tematiche di solidarietà che già sono di competenza Confederale. Complimenti Grazia e buon lavoro”.

