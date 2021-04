Dopo la creazione di un parco avventura in centro città, nel quartiere della Malpensata, e la sistemazione di tre parchi cittadini, in arrivo anche novità per il parco della Clementina.

Più alberi, una nuova “area socialità”, vasche l’acqua, nuovi spazi fioriti, un’area cani più attrezzata sono tutti gli elementi previsti dal progetto esecutivo di ristrutturazione e riqualificazione dell’area verde di quartiere risalente ai primi anni ’80, tra via Borgo Palazzo e il Viadotto di Boccaleone, approvato nella giornata di giovedì 15 aprile dalla Giunta di Bergamo.

Il progetto prevede in primis la sostituzione completa dei camminamenti pedonali in asfalto con una nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante. Il percorso “ciclabile” isolato nel lato Sud verrà rimosso e sostituito con un’area socialità, con panchine circolari e continue intorno alle principali alberature d’alto fusto esistenti e con posizionamento di tavoli con sedute.

Saranno inoltre risistemate le preesistenti pavimentazioni, sostituite le gomme antitrauma nella zona delle altalene, demoliti e sostituiti tre giochi; sarà riordinata l’area cani, con nuovo percorso pedonale lineare in ghiaietto, nuove sedute e nuovi giochi per gli animali (come un tunnel e una spalliera); sarà valorizzato il prato esistente, inserendo anche un nuovo filare di pioppi cipressini; saranno integrati alberi e sarà realizzata una sostanziale manutenzione del verde esistente, con potature e ridisegno delle strutture appesantite per sovrapposizione eccessiva delle chiome.

Il piano approvato dalla Giunta di Bergamo prevede anche la realizzazione di una nuova vasca a cascata costituita da quattro bacini intercomunicanti, su una lunghezza complessiva di 80 metri con impianto di alimentazione con acqua di ricircolo raccolta in una cisterna interrata.

Il progetto prevede anche la valorizzazione del patrimonio verde esistente sul lato del campo sportivo, la realizzazione di una siepe di separazione dei locali dell’impianto sportivo dal percorso pedonale/carrale di servizio Nord-Sud fra Via Rovelli e il Parco. Sarà anche costruita una nuova rete di protezione lungo il lato Ovest del campo di calcio insieme a nuove panchine wi-fi in legno e nuove panchine in calcestruzzo.

Inoltre il Comune di Bergamo realizzerà anche aree fiorite in punti strategici delle aree verdi di passaggio fra i vari ambiti del Parco, oltre che nuovi allacciamenti per l’acqua (per l’irrigazione aree fiorite e per l’alimentazione della vasca longitudinale con pompa servita da nuovo allaccio elettrico). Infine sarà previsto l’inserimento di un servizio igienico autopulente.

L’intervento durerà 4 mesi, nei quali il parco sarà chiuso al pubblico, e comporterà un costo per l’Amministrazione di quasi 500mila euro. Parte nei prossimi giorni l’iter per l’assegnazione del cantiere, i lavori partiranno quindi tra qualche mese.

“Un progetto del valore complessivo di 500 mila euro – spiega l’assessora al verde pubblico Marzia Marchesi – che garantirà un miglioramento dell’area dal punto di vista ambientale e paesaggistico: sono convinta che il quartiere apprezzerà ancora di più il parco con il nuovo assetto, pensato proprio per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini di questa zona. Il parco era stato realizzato senza un particolare carattere o particolari funzioni: con l’intervento che approviamo definitivamente oggi saremo in grado non solo di salvaguardare le componenti già presenti, che hanno bisogno solamente di un rinnovo, ma anche di intervenire in modo più radicale su quegli aspetti che restituiranno al Parco quell’identità necessaria a renderlo maggiormente attrattivo, anche per chi non è del quartiere.”