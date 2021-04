Irpiniatimes.it

Nel tardo pomeriggio di oggi 16 aprile, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino, sono intervenuti in contrada Serra ad Ariano, per un incendio che si è sviluppato all’interno di una struttura alberghiera in disuso da parecchi anni. Le fiamme che hanno interessato un Materasso e del materiale vario, sono state prontamente spente mettendo in sicurezza la struttura.

L’articolo Incendio ad Ariano in una struttura alberghiera in disuso proviene da irpiniatimes.