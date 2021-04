Musica ad alto volume, bevande, patatine e sigarette: un festino in piena regola, in barba a tutte le norme anti Covid. È successo ieri sera a Bari all’interno di un locale di pochi metri quadri in via Mameli, nel quartiere Madonnella. La Polizia Locale, grazie alla segnalazione di alcuni residenti, ha sorpreso una comitiva di giovani, tutti maggiorenni e senza mascherina, composta da ben 11 persone.

Ad ognuna di loro è stata elevata una multa da 400 euro, mentre sono ancora in corso accertamenti nei confronti del proprietario dell’immobile. Sempre ieri, intorno alle 21, sono state sanzionate anche altre 6 persone sorprese senza giustificate motivazioni nei pressi della stazione centrale.

L’articolo Musica e sigarette, bevande e patatine. In 11 dimenticano il Covid e fanno festa a Bari: multati proviene da Telebari.