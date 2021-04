Il governo greco è sicuro, tanto da aver annunciato che grazie a un’accelerazione delle vaccinazioni le isole saranno immunizzate e quindi Covid-free entro l’estate.

Un piano che sembra ben strutturato e che potrebbe permettere alla Grecia di accaparrarsi una buona fetta di turisti, cavalcando la propria vocazione: il 20% del Pil nazionale è infatti rappresentato proprio dal settore turistico, che assorbe il 25% degli occupati totali del Paese.

Tra aprile e maggio Atene conta di vaccinare tutti gli abitanti di una settantina di isole, impegnando esercito e marina a supporto del servizio sanitario nazionale: al termine del programma nessuno sarà stato escluso, nemmeno isole che contano appena poche decine di abitanti.

Nessuno schema prioritario legato all’età: si procederà di isola in isola, vaccinando tutti. Dalla metà di maggio l’ambizioso piano greco potrebbe essere già terminato.

E da settimane le prenotazioni, soprattutto dalla Gran Bretagna, sono schizzate alle stesse.

Anche in Italia, dove l’idea delle isole Covid-free è ancora al vaglio del governo, in tanti stanno guardando alla Grecia come possibile meta per le proprie vacanze: una tendenza ormai consolidata, ma in questa particolare estate che ci vedrà ancora convivere con il virus la prospettiva di poter trovare località sicure sarà sicuramente un ulteriore elemento attrattivo.

Dall’aeroporto di Orio al Serio sono 10 le località insulari greche che si possono raggiungere, con rotte operate da Ryanair e Blue Panorama.

La compagnia aerea irlandese tra le sue destinazioni greche da Bergamo ha sei delle mete più ambite: Cefalonia, Creta, Rodi, Santorini, Corfù e Zante.

Ad eccezione delle ultime due, le altre quattro si possono raggiungere anche a bordo di un volo Blue Panorama, che si presenta con il marchio Luke Air: in aggiunta il vettore del gruppo Uvet ha altre 4 destinazioni esclusive come Mykonos, Skiathos, Kos e Karpathos.

L’offerta è ampia e la promessa di un’estate tranquilla sotto ogni punto di vista potrebbe davvero fare la differenza: la Grecia riuscirà a mantenere le promesse che sta facendo? Una domanda che, chiaramente, non può essere un dettaglio.