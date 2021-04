Pavoletti è una vera e propria bestia nera del Parma: il dato sull’attaccante del Cagliari che fa sperare Semplici

Domani sera il Cagliari non può più permettersi di sbagliare. La sfida contro il Parma è fondamentale per alimentare le speranze di salvezza dei rossoblù e i tre punti di domani sera sono imprescindibili.

Leonardo Semplici deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione in attacco ma è probabile che a fianco di Joao Pedro ci sia di nuovo Pavoletti come nella sconfitta contro l’Inter. C’è un dato che fa sorridere e sperare il tecnico dei sardi: il Parma è la squadra tra quelle attualmente in Serie A contro cui Pavoletti ha la miglior media gol: una rete ogni 61 minuti giocati nella competizione (complessivamentre tre centri in 184 minuti).

