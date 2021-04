Pierre-Americk Aubameyang, attaccante classe 1989 dell'Arsenal, ha annunciato oggi di aver contratto la malaria mentre era impegnato con la nazionale del suo Gabon. Il giocatore è ricoverato in ospedale ma pare che le sue condizioni siano ormai in netto miglioramento. Non si sa ancora quando potremo rivederlo in campo. Ecco il testo, tradotto in italiano del post sul suo profilo Instagram con cui Aubameyang rivelava quanto accadutogli prima di seguire alla televisione la sfida di ritorno con lo Slavia Praga poi vinta dai londinesi col punteggio di 0-4: Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Purtroppo alcune settimane fa ho contratto la malaria mentre ero con la nazionale in Gabon. Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento… Source