Sandulli, presidente della Corte d’Appello Sportiva della Figc, parla del caso Lazio Torino. Le sue parole

Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Sei della questione relativa a Lazio Torino. Il presidente era stato chiamato a giudicare in appello e aveva deciso di predisporre il rinvio.

RICORSO LAZIO – «Un giudice sportivo non può occuparsi di provvedimenti come quelli di un’autorità sanitaria, inteso come provvedimento rilevante per lo Stato. La Lazio ha degli ottimi avvocati, non mi sento di dare suggerimenti sulle prossime mosse. Confermo, come affermato dal professor Vaccarella, che il provvedimento della Asl è abnorme, ma resta il problema giuridico sottolineato prima . Eccessivo ricorrere di nuovo? Il diritto alla difesa è sempre garantito dalla Costituzione e dal Codice Giustizia Sportiva. È legittimo ricorrere al Collegio di garanzia. Il nostro Codice prevede due gradi di giudizio presso la giustizia federale, e uno relativo ai giudici sedenti presso il Coni».

PRECEDENTE JUVE NAPOLI – «Dal punto di vista scientifico mi chiedo se un Giudice sportivo possa occuparsi di provvedimenti delle autorità sanitarie. Credo che mai un Giudice sportivo possa disapplicare un provvedimento amministrativo».

LOTITO CASO TAMPONI – «So che il ricorso della Procura potrebbe determinare un peggioramento della pena. Peggioramento rispetto alle richieste della stessa Procura in primo grado? No, un peggioramento rispetto alla sentenza. È una rilettura della sentenza di primo grado. Il peggioramento, se ci dovesse essere, è legato alla sentenza di primo grado».

