CAMPOBASSO – “Sono contrario all’istituto del Commissariamento che è obsoleto, va rivisto. Il mese prossimo sarà un altro obiettivo che metteremo in campo. Credo che il Governo debba azzerare il debito molisano in sanità o quantomeno consentirci una dilazione di almeno 30 anni, altrimenti noi non ne usciremo”.

Così il Presidente della Regione Molise, Donato Toma (foto), a proposito del debito sanitario della Regione.

