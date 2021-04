I tifosi potranno tornare allo stadio in zona gialla a partire dal primo maggio: novità in vista per la Serie A

Novità in vista per la Serie A. I tifosi potranno tornare allo stadio in zona gialla a partire dal primo maggio.

Come riportato dall’Ansa, gli impianti sportivi potranno accogliere 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

