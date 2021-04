Il dato sui gol subiti dal Benevento in Serie A. Solo due squadre hanno segnato di più ai campani dopo la Lazio

La Lazio si appresta ad ospitare il Benevento all’Olimpico, un match da non sottovalutare per la squadra di Simone Inzaghi. I campani sono solo alla seconda apparizione in Serie A, dopo quella del 2017/2018.

Nella massima serie, le Streghe hanno subito 12 gol dalla Lazio in tre sfide finora disputate. Solo due squadre sono riuscite a trovare la rete più volte: si tratta dell’Inter (14 gol in 4 partite), e la Roma (13 gol in 4 partite).

