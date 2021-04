Leonardo Pavoletti ha accorciato le distanze nel match contro il Parma andando a rete alla 100ª presenza con il Cagliari

Pavoletti riaccende le speranze del Cagliari con la specialità della casa: il colpo di testa. L’attaccante rossoblù ha accorciato le distanze contro il Parma con un colpo di testa nell’area piccola su cross di Carboni, sfruttando un’uscita errata di Sepe.

Si tratta del terzo gol in questo campionato per Pavoloso, arrivato alla sua 100ª presenza con il Cagliari considerando tutte le competizioni e si conferma vera e propria bestia nera del Parma, come avevamo scritto qui.

