Cagliari-Parma, gradito ritorno tra i convocati di Sottil ma contro il Parma le ali sono già state scelte da Semplici

Per la sfida contro il Parma si rivede nella lista dei convocati Riccardo Sottil dopo oltre due mesi di assenza, una buona notizia ma che non sconvolgerà le carte in vista del match della Sardegna Arena contro i ducali.

Per le corsie esterne infatti Semplici ha già scelto di puntare su Nandez a destra e Lykogiannis a sinistra lasciando al giovane ex Fiorentina ancora qualche giorno per rimettersi in condizione e poter dare il proprio apporto alla causa in questo finale di stagione.

