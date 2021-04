Rodrigo De Paul alla Lazio? La rivelazione del giornalista dopo la doppietta del giocatore contro il Crotone

Massimo Tecca, giornalista, ha parlato di Rodrigo De Paul ai microfoni di Sky. Le sue parole sul suo possibile arrivo alla Lazio.

«Io De Paul lo avrei visto bene alla Lazio, per aumentare la qualità in rosa per la Champions League. Inzaghi fa sempre i miracoli con quello che ha ma un acquisto del genere avrebbe dato anche nuove motivazioni a tutta la rosa».

L’articolo «De Paul perfetto per aumentare la qualità della Lazio»: la rivelazione proviene da Lazio News 24.