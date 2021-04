I sindacati di Polizia locale hanno presentato un esposto ad Anac e Corte dei Conti sulle modalità di assunzione di Marco Pera come dirigente del Corpo dell’Unione di Comuni “Insieme sul Serio”.

Dopo un incarico come dipendente del Comune di San Giuliano Milanese e un ruolo “a contratto” come comandante della stessa Unione con sede a Nembro, Pera è stato assunto lo scorso 30 marzo in Val Seriana mediante una procedura di mobilità volontaria fra enti.

I dubbi dei suoi “colleghi” si concentrano sul bando di selezione, che era stato indetto e sottoscritto l’undici febbraio proprio da Pera, che vi ha poi preso parte e lo ha vinto.

Tra i criteri c’era l’”effettiva e comprovata esperienza professionale come titolare di posizione organizzativa con responsabilità di un Corpo di Polizia Locale”, oltre a una qualifica piuttosto stringente sul titolo di studio, ossia “Laurea in Scienze Giuridiche – Diploma di Laurea – Vecchio Ordinamento – in Giurisprudenza, Diploma di Laurea Specialistica in Giurisprudenza, Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza o equipollenti”.

La commissione esaminatrice, inoltre, era composta da un membro esterno e da due donne, che attualmente e alla data dell’esame prestavano servizio nello stesso Corpo, subordinate al comandante Pera, trovandosi quindi nella condizione di dover esaminare un loro diretto superiore.

Dai verbali emerge poi che due candidati non sono stati ammessi al colloquio, mentre l’unico accettato è stato proprio Pera, che poi è risultato vincitore come “dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile dell’Unione Insieme sul Serio” sebbene fosse stato assunto come “funzionario responsabile del settore polizia locale-comandante”.

Secondo la Giurisprudenza amministrativa invece “gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti solo al personale che abbia la qualifica di dirigente e vanno tenuti ben distinti dal mero conferimento delle funzioni dirigenziali del quale può essere investito anche personale non avente tale qualifica.

“Per queste motivazioni – le parole del segretario del Diccap Sulpl della Lombardia Daniele Vincini, firmatario dell’esposto – chiediamo all’Anac e alla Corte dei Conti, ciascuna per quanto di propria competenza, di verificare se l’indizione del bando di mobilità sia avvenuta in contrasto con l’articolo 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Insieme sul Serio” e se l‘attribuzione dell‘incarico al dottor Pera sia avvenuta rispettando i criteri di legge”.