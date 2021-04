Secondo quanto appreso dalla redazione di Lazionews24, la Lazio e l’entourage di Radu si sarebbero incontrati per il rinnovo del romeno

Rinnovo Radu, work in progress. Loading, per gli amanti dei videogiochi. Perchè si, manca poco alla firma sul rinnovo di contratto fino al 2022. Il Boss, così viene chiamato nello spogliatoio, è diventato il giocatore più presente della storia della Lazio staccando Giuseppe Favalli al primo posto. Arrivato nella Capitale nel 2008 dalla Dinamo Bucarest, il romeno è diventato nel corso degli anni una certezza per i vari tecnici che si sono susseguiti sulla panchina biancoceleste. E anche in questa stagione, dopo un inizio stentato e l’esclusione dalla lista della Serie A, il Boss ha fatto la voce grossa in difesa, soprattutto nel 2021.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Lazionews24, l’incontro tra l’entourage del difensore e la dirigenza biancoceleste c’è stato, i discorsi sono avviati, ma le parti si riaggiorneranno entro la fine del campionato. La storia d’amore, salvo imprevisti, è destinata a continuare.

L’articolo ESCLUSIVA LN24 – Rinnovo Radu, contatti avviati con la Lazio. I dettagli proviene da Lazio News 24.