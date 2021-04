L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha mostrato apprezzamenti per la nuova gestione da parte del governo Draghi

In conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha parlato, tra le altre, anche di come il nuovo governo stia gestendo il problema covid nel calcio e ha speso parole positive nei confronti del nuovo premier Mario Draghi:

«Finalmente è arrivato l’uomo giusto. Da quando c’è Draghi si è iniziato a respirare. Con i tamponi rapidi e tutti i dispositivi a disposizione, secondo me si poteva fare anche prima. Tanto tempo fa avevo detto che l’Emilia-Romagna è una delle regioni più aperte sulle novità, forse l’apertura degli stadi si poteva fare prima, ma se ci si arriverà va già bene così. Basta la buona volontà e il coraggio per fare le cose per bene».

