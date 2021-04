Giuseppe Pezzella ha parlato ai microfoni di DAZN all’intervallo di Cagliari-Parma: le parole del giocatore gialloblù

«Grandissime emozioni per il primo gol in Serie A, ma non c’è tempo di pensare a questo. Rigore? Avevo il braccio attaccato al corpo, meno male che c’era il VAR e l’ha tolto. Abbiamo iniziato bene poi il Cagliari è venuto fuori e nella ripresa dobbiamo ripartire con la stessa intensità dei primi minuti»

