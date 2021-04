Probabili formazioni Cagliari Parma: le possibili scelte di Semplici e D’Aversa per il match di questa sera alla Sardegna Arena

Il match di questa sera tra Cagliari e Parma alla Sardegna Arena sarà un vero e proprio scontro salvezza. Sia i sardi che i crociati non nuotano in acque tranquille, rispettivamente con 22 e 20 punti, posizionandosi nella zona calda della classifica. La sfida di oggi, dunque, sarà tutt’altro che tranquilla.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Partita fondamentale in chiave salvezza per la squadra di Leonardi Semplici che dovrebbe continuare ad essere fedele al modulo 3-5-2. Davanti a Vicario potrebbe schierarsi Carboni insieme a Godin e Rugani; a centrocampo sugli esterni spazio a Nandez e Lykogiannis, con Nainggolan, Marin e Ducan in mezzo. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Pavoletti–Joao Pedro.

COME ARRIVA IL PARMA – Anche per il tecnico D’Aversa questo rappresenterà uno scontro decisivo per rimanere in Serie A. In porta ci sarà Sepe, mentre nel reparto difensivo dovrebbero essere confermati Pezzella e Busi, accanto alla coppia di centrali Bani e Osorio. A centrocampo dovrebbe toccare a Kucka, al posto dell’infortunato Hernani, con Brugman e Kurtic. Nel caso in cui fosse confermato il classico 4-3-3, lo slovacco potrebbe anche partire nel tridente con Grassi che subentrerebbe nel trio di centrocampisti. A completare in avanti ci saranno Cornelius al fianco di Pellè, con Man a ronzargli intorno.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2): Vicario, Rugani, Godin, Carboni, Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe, Busi, Bani, Osorio, Pezzella, Kucka, Brugman, Kurtic, Man, Cornelius, Pellè. All. D’Aversa

L’articolo Probabili formazioni Cagliari Parma: le scelte degli allenatori proviene da Cagliari News 24.