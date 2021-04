“Vogliamo creare una nuova classe dirigente, competente e appassionata, e lo facciamo grazie ai Dipartimenti del partito che abbiamo rinnovato da poco tempo: parte dal 20 aprile la scuola di formazione politica di Forza Italia “Puglia Spring School””.

Così il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, durante la conferenza stampa di oggi ha presentato il programma. “Un’iniziativa – ha aggiunto D’Attis – in cui crediamo fortemente e ringrazio gli amici che hanno, in pochissimo tempo, realizzato un calendario di grande qualità: Gaetano Messuti, il nostro responsabile regionale del Dipartimento Formazione, Luca Volpe, responsabile regionale del Dipartimento Cultura, e Lucia Diele, coordinatrice regionale dei Giovani Fi”.

“Siamo pronti a rilanciare una nuova stagione: la primavera politica di Forza Italia in Puglia”, ha aggiunto il vice commissario, il senatore Dario Damiani. “Una scuola di formazione politica – ha proseguito – è importante non solo per contribuire alla crescita culturale dei nostri giovani, ma anche per continuare ad irrorare il terreno della militanza con la condivisione ed il confronto su temi di rilevanza nazionale”. “Siamo una squadra che non solo vuole giocare in serie A – ha affermato il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto – ma che ha anche un “vivaio” per formare i nostri futuri giocatori. In Puglia stiamo lavorando con la consapevolezza dell’importanza del rapporto tra territorio, governo e cultura. E la scuola di formazione, in quest’ottica, è un tassello fondamentale”.

Alessandra Gallone, senatrice e responsabile nazionale del Dipartimento Formazione ha aggiunto: “Accolgo con grande entusiasmo l’intuizione pugliese per conoscere, conoscersi, contaminarsi e accrescere le competenze di ciascuno. Ciò che distingue Forza Italia dagli altri partiti è proprio la competenza che, assieme ai nostri valori e alla grande umanità, concorre ad accrescere la qualità di tutta la nostra classe dirigente”. Gli incontri si terranno ogni martedì, dal 20 aprile all’11 maggio, e saranno incentrati su alcuni temi: comunicazione, militanza, giustizia, turismo e impresa. La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi fino alla mattina del 20 aprile, scrivendo all’indirizzo mail forzaitaliapuglia2020@gmail.com e indicando nome, cognome, data di nascita e città di residenza.

