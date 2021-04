La trattativa per il rinnovo di Inzaghi pare davvero essere infinita: intesa vicina da mesi, ma manca ancora la firma

Il rinnovo di Simone Inzaghi è senza alcun dubbio uno degli argomenti caldi in casa Lazio. La trattativa sta andando avanti da mesi, ma ora pare essere entrata in una vera e propria fase di stallo. Ma qual è dunque la situazione?

DETTAGLI DA LIMARE – Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il tutto sembra essere diventato una sorta di vera e propria sfida psicologica. Rinvii tattici e contrattempi, tra cui la positività al Covid del mister, stanno facendo slittare una firma che ancora non arriva. L’intesa sarebbe comunque a un passo, vista una bozza di accordo che sarebbe stata trovata da tempo: triennale da 2,5 milioni a stagione più eventuali bonus. Mancherebbero dunque solo dei dettagli, per cui però sarebbe necessario un incontro tra le parti.

RISCHIO COLPO DI SCENA – Eppure, nonostante i dettagli non paiono essere tali da poter far saltare la trattativa, nulla può essere escluso, nemmeno un colpo di scena. La verità però si scoprirà molto presto, probabilmente dopo il doppio confronto con Napoli e Milan, sfide decisive per un posto Champions. E chissà che alla fine il tutto non sia legato ai risultati.

