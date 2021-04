Porte aperte alle donne per l’(H)Open Week dedicato alla loro salute. In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile 2021.

Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute femminile con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

La ASL di Bari ha aderito con i presidi di Altamura e San Paolo Bari, dove sono in programma visite ed esami strumentali gratuiti, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza e in presenza (nel rispetto delle regole anti-contagio), info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche.

Il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari, in particolare, propone numerose attività, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia aziendale, il Presidio di Putignano, i Consultori Familiari dei Distretti Socio Sanitari 13 e 14, i Poliambulatori del Presidio Post Acuzie di Triggiano e di Adelfia, il Dipartimento per le Dipendenze Patologiche e le Associazioni Energia Donna e Pandora.

L’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura partecipa all’Open Week sulla Salute della Donna con due iniziative, in programma il 20 e 23 aprile.

Per accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti durante (H)Open Week è necessario collegarsi al sito di ONDA (www.bollinirosa.it) e seguire le istruzioni indicate.

