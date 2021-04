Il Gruppo Consiliare della Lega al Comune di Termoli esprime piena solidarietà a Matteo Salvini, rinviato oggi a giudizio per sequestro di persona e omissione in atti d’ufficio per il caso Open Arms.

“È impensabile che un ministro dell’interno per aver difeso gli interessi del Paese possa essere rinviato a giudizio – scrivono assessori e consiglieri della Lega a Termoli -. È ancora più impensabile che dopo l’archiviazione disposta dal GUP di Catania per fatto identico, altro giudice della medesima Repubblica lo rinvii a giudizio.

Urge una riforma della Giustizia. Forza Matteo, siamo Tutti al Tuo fianco, avanti a testa alta”.