La Lega Nazionale Dilettanti va verso la riforma del format per le retrocessioni delle serie D. L'idea è quella di 3 retrocessioni per girone e non 4, quindi retrocederà solo l’ultima classificata. Alla formula dei playout parteciperanno dalla penultima alla quintultima classificata e in totale saranno 27 retrocessioni invece di 36, a fronte delle 24 promozioni dall’Eccellenza. Ora manca solo l'ufficialità della decisione che arriverà nei primi giorni di maggio. Source