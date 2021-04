Con Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia in questo fine settimana di metà aprile.

ANALISI GENERALE

Nuclei d’aria fresca scorrono lungo il bordo sud-orientale dell’alta pressione, ben piazzata sulla penisola scandinava: ne consegue un tempo incerto, ma con fenomeni solo brevi ed occasionali.

Sabato 17 aprile 2021

Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la Lombardia. In giornata avremo passaggi cumuliformi sparsi, più significativi sulle Prealpi orientali, ove potrebbe esserci occasione per qualche breve, locale e debole pioggia. In serata intensificazione della nuvolosità sui settori orientali.

Temperature: minime stazionarie, tra 3°/7°C (con punte superiori nei grandi centri urbani), massime stazionarie, tra 14°/17°C.

Domenica 18 aprile 2021

Tempo Previsto: Nella notte intensificazione della nuvolosità sulla Lombardia orientale; poche nubi sulla Lombardia occidentale. In giornata insisteranno molte nubi su est regioni, con piovaschi possibili su Prealpi orobiche e zona Garda, in occasionale estensione alla bassa pianura bresciana e mantovana. Sempre poche nubi all’ovest.

Nella sera cielo poco nuvoloso sulle province occidentali, molto nuvoloso su quelle orientali, con ulteriori, deboli ed isolate piogge tra bresciano e mantovano.

Temperature: minime in aumento, tra 5°/8°C, massime stazionarie, tra 14°/17°C.

Lunedì 19 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata incerta, con passaggi nuvolosi sparsi sull’intera regione, più consistenti lungo la fascia prealpina, ove potrà esserci occasione per isolati piovaschi pomeridiani.

Temperature: minime stazionarie, tra 5°/8°C, massime in lieve aumento, tra 15°/18°C.