LUNEDI’ 19 Potrebbe avere le ore contate questa lunga fase di maltempo segnata da freddo e piogge. Anche per oggi le notizie non sono esattamente rassicuranti: temporali e rovesci sono previsti in mattinata e nel pomeriggio lungo i rilievi di montagna ma anche nel venafrano e su parte del Molise centrale. La costa, come pure i comuni più vicini al mare, saranno risparmiati dalla perturbazione e avranno solo cieli coperti ma anche qualche timido spazio soleggiato. In serata continua la raffica di piogge su entrambe le province (ma non verso il basso Molise). Il lieve rialzo le massime, fredda la notte.

MARTEDI’ 20 Un martedì insolito diviso a metà tra una giornata di sole e rovesci temporaleschi nel pomeriggio. La circolazione ciclonica che ormai stanzia sul bacino mediterraneo da settimane non molla ancora la sua presa: tempo minaccioso, dunque, ma almeno sul fronte delle temperature si inizia a notare un cambiamento con un clima più primaverile nonostante le piogge. La perturbazione di questa giornata dovrebbe durare poco e interesserà l’alto Molise, l’area matesina e i comuni vicini al capoluogo. Asciutta la costa e il venafrano. In serata migliora grazie anche al ritorno di una ventilazione di Maestrale che spazzerà via le nubi regalandoci cieli stellati.