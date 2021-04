“Il “modello Basilicata” è il frutto della partecipazione di tutti. Il sistema di Poste funziona e ieri abbiamo raggiunto il nuovo record di somministrazioni, che sono state 10.000 negli ultimi tre giorni. La concentrazione in 11 punti vaccinali sparsi in Regione ci consente di avere grandi numeri costanti nel tempo. E faremo ancora meglio la prossima settimana.

La fase 2 prevede la somministrazione di Astrazeneca attraverso i medici di famiglia e quindi tutte le iniziative sul territorio che mirino a ottimizzare questa nostra decisione sono accolte con grande favore e sostenute dalla Regione.

Per questo motivo sarò lieto di accogliere l’invito e andrò a ringraziare personalmente i sindaci, i medici, gli operatori sanitari, i volontari e tutti i lucani che stanno compiendo un grande sforzo collettivo per uscire dall’incubo della pandemia il prima possibile”. Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Continuiamo a chiederci su quale piattaforma “segreta” il presidente legge i dati. Non sono in discussione le 10mila vaccinazioni in 3 giorni, ma l’impianto complessivo dei dati, per essere un “modello” devi primeggiare in tutte le classifiche, cosa che non corrisponde al vero, anzi.