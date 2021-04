Il Cagliari rimonta sul Parma nel recupero di ieri sera alla Sardegna Arena: decisiva la rete di Cerri nel finale della gara

Quello di ieri sera alla Sardegna Arena è stato un vero e proprio scontro salvezza. Anche se risulta difficile parlare di una dimostrazione di forza in una sfida tra terzultima e penultima, sia il Cagliari che il Parma hanno evidenziato la loro voglia di rimanere in Serie A. Gli uomini di Leonardo Semplici, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ci hanno creduto fino alla fine, manifestando una determinazione incredibile: quando sono scattati i 5′ di recupero, i rossoblù stavano perdendo per 3- 2. Al fischio finale il risultato è totalmente cambiato con un 4-3 grazie alle reti di Pereiro al 91′ e Cerri al 94′.

Al termine della partita un’immagine paradossale: fuori dallo stadio si sentono i fuochi d’artificio, dentro Kurtic rimane a terra, in lacrime, consolato dal capitano Joao Pedro e da Semplici. Per parlare di salvezza è ancora presto, anche perché la matematica non mente e vede ancora i rossoblù penultimi in classifica con 25 punti, anche se il distacco dai crociati, che rimangono a -5, si fa sempre più decisivo. Con la caparbietà dimostrata dai sardi, tuttavia, si può ancora sperare nella rimonta finale, mentre per i gialloblù potrebbe essere la resa definitiva.

