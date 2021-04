Il Napoli è la squadra trionfatrice della prima Final Eight stagionale 2020-21, quella di Serie A2. I flegrei s’impongono in finale sull’Olimpus e alzano l’ambito trofeo. Rodolfo Fortino (giocatore Napoli): “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura: loro hanno grandi qualità individuali, noi, però, siamo stati più forti come squadra. Avevamo due assenze pesantissime, questo ha spronato i ragazzi con un minutaggio minore: erano consapevoli del fatto che avremmo avuto bisogno di loro, hanno dato una risposta incredibile. Abbiamo gestito la partita come programmato. Il gol di Renoldi? Gli dico sempre di seguirmi quando ricevo palla, in due millesimi di secondo ho visto che mi chiamava e l’ho servito…. Source