Gonzalo Escalante non sarà tra i protagonisti di Lazio Benevento. L’argentino non è nemmeno in panchina: i dettagli

Defezione dell’ultimo minuto in casa Lazio per il match di oggi contro il Benevento, il cui fischio d’inizio è previsto alle ore 15. Out infatti Gonzalo Escalante.

Il centrocampista argentino, stando alle formazioni ufficiali, non sarà presente nemmeno in panchina. Probabile problema fisico dell’ultimo minuto dunque per lui. Un uomo in meno a disposizione di Farris a partita in corso.

