Con un post sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha voluto celebrare la vittoria contro il Benevento, la nona consecutiva in casa

La Lazio conquista un risultato importantissimo per la corsa Champions, battendo il Benevento in casa per 5-3, al termine di una partita letteralmente agonica. Questa vittoria è la nona consecutiva in casa per i biancocelesti, che stanno facendo dell’Olimpico la loro roccaforte inespugnabile.

Per questo, il club ha voluto celebrare sui social questo importantissimo traguardo. «9 partite in casa nostra, 9 splendide vittorie consecutive» ha scritto la Lazio su Twitter, dove ha mostrato alcune foto dell’incredibile match contro i campani. La lotta per il quarto posto prosegue.

9⃣ partite in casa nostra

9⃣ splendide vittorie consecutive COME ON YOU EAGLES pic.twitter.com/zylP7B1m5E — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 18, 2021

