Lucas Leiva – al termine della gara contro il Benevento – ha fatto chiarezza sul suo futuro: il messaggio del brasiliano

Molto si è parlato del futuro di Lucas Leiva, negli ultimi giorni. Forse troppo, spingendo il brasiliano a fare chiarezza sul futuro che lo attende. Su Instagram, le sue parole:

«Per quanto riguarda i tifosi della Lazio e del Gremio, vorrei informarvi che la notizia che è uscita in questi giorni è falsa. Non sto trattando con nessuna squadra. Dopo 4 anni che sono qui, con tante vittorie insieme non sarà nessun estraneo in grado di disturbare o danneggiare questo rispettoso rapporto che abbiamo costruito insieme in tutti questi anni.

Grazie, Lucas Leiva».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

L’articolo Leiva alza la voce: «Non sto trattando con nessuna squadra» FOTO proviene da Lazio News 24.