FC Chambly Oise, formazione francese di Ligue2 si è presentata oggi in campo contro l'Amiens con tra i pali Xavier Pinoteau uno dei tre portieri in rosa. Visto però che entrambi i suoi colleghi di reparto erano infortunati, in panchina come sostituto è andato Vincent Planté, classe 1980, ex estremo difensore di livello, con presenze in Ligue1 con Caen, St.Etienne e Arlòes-Avignone, al momento però in forsa allo Chambly come allenatore dei portieri, non attivo già da qualche stagione. Il caso però ha voluto che Pinoteau si infortunasse seriamente, e non fosse più in grado di tornare in campo per il secondo tempo. Dunque spazio al "pensionato" Planté che, evidentemente ancora in gran forma e con…