Per la prima serata in tv, domenica 18 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La compagnia del cigno 2”, con Alessio Boni e Anna Valle. Verranno proposti due episodi dal titolo “Diventare grandi” e “Saper tornare indietro”.

Nel primo, Teoman ha deciso di diventare uno degli insegnanti del Conservatorio Verdi. La cosa sembra far felici tutti, eccetto Marioni che, sebbene dissimuli tranquillità, non riesce completamente a fidarsi dell’ex amico. Intanto per la Compagnia ci sono importanti novità, ma quella che dovrebbe essere una bella notizia per Matteo e Sofia, sconvolge le rispettive famiglie…

Nel secondo, Sofia ha perso la fiducia nel suo rapporto speciale con Matteo. Grazie al sostegno dei due Danieli, della Compagnia e del Maestro Marioni, il ragazzo capisce il valore di ciò che potrebbe perdere. Robbo intanto non riesce ad ignorare l’attrazione che prova per Natasha, la figlia del nuovo compagno della madre…

Su RaiDue alle 21 torna la serie “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Conseguenze”: Nolan scopre che il suo mentore ed amico Nick Armstrong è, in realtà, corrotto e vuole smascherarlo, ma Armstrong lo precede e nasconde a casa di Nolan delle prove per dimostrare la sua corruzione…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 c’è “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti

Su Canale5 alle 21.20 proporrà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Allied – Un’ombra nascosta”; su Italia1 alle 21.15 “Logan – The Wolverine”; su Rai4 alle 21.20 “La vendetta di un uomo tranquillo”; su La5 alle 21.05 “Secret millionaire” e su Iris alle 19.55 “Strangerland”.

Su Rai5 alle 20.55 trasmetterà il documentario “Risvegli”. Le Isole Svalbard sono un arcipelago del Mar Glaciale Artico che rimane al buio per i lunghi mesi invernali. Ma, non appena la primavera inizia a scaldare l’aria, una moltitudine di animali e piante torna a colorare questo territorio unico e meraviglioso.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Chernobyl”; su Mediaset Extra alle 21 la fiction “Pupetta. Il coraggio e la passione” e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

