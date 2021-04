Milinkovic continua a inanellare prestazioni sontuose. I numeri del Sergente in campionato non sono mai stati così alti

Milinkovic continua a dettar legge in campionato, anche quando non segna. Ennesima prestazione da incorniciare, condita dall’assist per il gol di Ciro Immobile. Ma a fare impressione sono i numeri.

Secondo quanto riporta Lazio Page, sale a 16 il numero di gol+assist di Milinkovic: è numericamente la migliore stagione da quando è alla Lazio. Sale a 9 il numero di assist in campionato: è primo in Serie A con Lukaku e Morata, primo assoluto tra i centrocampisti.

