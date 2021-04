Primavera 3 Girone A. Un altro successo per la Primavera del Novara che vince 0-2 in trasferta contro il Renate, rimanendo saldo in testa alla classifica del girone A con 19 punti, a piu 3 sul Pro Sesto. Di seguito il tabellino del match: Renate U19 – Novara U19 0 – 2 MARCATORI: 4' pt A. Lorenzi (N), 23' st A. Corona (N) RENATE U19: D. Proverbio, P. Costanzo, A. De Meo (↓ 12' st), M. Cisternino, T. Trubia, M. Maffia, S. Sa Source