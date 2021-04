Primavera 3 Girone C. Il Ravenna di mister Claudio Treggia grazie alla vittoria contro l'Imolese si porta in testa al girone, con un punto di vantaggio sul Cesena. Questi ultimi dovranno recuperare due partite, la prima in programma mercoledì 21 contro il Piacenza e la seconda mercoledì 28 con il Source