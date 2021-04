Christian Riganò, ex centravanti della Fiorentina, si caglia contro i viola. «Noi in B non ci si vuole andare»

Christian Riganò, ex centravanti della Fiorentina, attraverso un post Facebook, si scaglia duramente contro i giocatori viola, usciti sconfitti dalla partita contro il Sassuolo. Ecco le sue parole, riportate anche da fiorentina.it:

«Questa settimana a chi la diamo la colpa? A Iachini, a Prandelli, oppure a Montella? Ti ci butto dentro anche lui. Dico solo una cosa e spero che chi indossa quella maglia, la mia maglia, legga questo post e capisca che deve sudarla e onorarla per Firenze e i fiorentini: noi in B non ci si vuole andare. Fate il vostro dovere, salvate la Viola e poi andate via tutti».

