Il posticipo serale tra Napoli e Inter termina in pareggio. La Lazio è a un punto dalla squadra di Gattuso con una gara da recuperare

Si chiude con il posticipo serale tra Napoli e Inter la 31ª giornata di Serie A. Al Maradona di Napoli la squadra di Gattuso riesce a metà nell’impresa, fermando i nerazzurri sul pari che può andare bene alla squadra di Conte e un po’ meno ai partenopei. La Lazio infatti è a un solo punto dagli azzurri, con una partita da recuperare contro il Torino.

Napoli che passa in vantaggio grazie a un pasticcio difensivo tra De Vrij e Handanovic, con il difensore che disturba il portiere in uscita causando l’autogol dello sloveno. L’Inter va vicina al pareggio due volte con Lukaku, che colpisce prima la traversa e poi il palo, trovando poi la via del pari nella seconda frazione grazie a Eriksen.

L’articolo Serie A, il Napoli ferma l’Inter. Lazio a un punto dai partenopei proviene da Lazio News 24.