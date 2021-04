Sono state annunciate le formazioni ufficiali del Napoli ed Inter che fra un ora circa scenderanno in campo nel posticipo serale che conclude il programma della 31^ giornata del campionato di serie A NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso. INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte. Source