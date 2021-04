Le attenzioni in Serie C sono tutte per due gironi. Il Girone A, dove Como e Alessandria andranno a una volata all'ultimo respiro e il Girone B, dove tre squadre sono in lizza per il traguardo massimo a due giornate dalla fine. Il Südtirol ha un’occasione irripetibile, la più importante della sua storia. Se domani batte la Triestina, va in testa ed è padrone del suo destino. Ha perso solo quattro partite, il Perugia e il Padova per una notte gli sono davanti, domani chissà. Di sicuro, fra le prime, è stata la più regolare, già domani si vedrà se basterà questo per piazzare l’ultimo allungo con il sorpasso decisivo proprio sul rettilineo finale. La Triestina, che ha battuto il Padova e ha perso a Perugia subendo… Source