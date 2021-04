Torna a vincere il Renate di mister Diana e lo fa superando di rimonta la Juventus U23. Sono proprio i baby bianconeri a passare in vantaggio con la rete di Ake al minuto 17. Nove minuti più tardi le Pantere trovano il gol del pareggio con Possenti, al quarto centro stagionale. Nel secondo tempo, arriva il colpo da tre punti dell'ariete Maistrello al 49': l'attaccante del Renate sale così a quota 7 in campionato. I brianzoli superano l'ostacolo Juventus U23 e salgono a quota 61 punti in campionato consolidando il loro posto in zona play-off e agganciando provvisoriamente la Pro Vercelli al terzo posto. Source