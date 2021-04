Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta contro il Bologna. Le sue parole sulla lotta salvezza.

«La squadra non deve affrontare le gare con questo atteggiamento a sette giornate dal termine. Bisogna cercare di essere diversi da ciò che siamo stati oggi. E’ stata una partita negativa e troppi errori l’hanno condizionata. Una giornata così ci può stare, ne prendiamo atto perché non voglio drammi e non voglio neanche arrabbiarmi più di tanto. Mercoledì si rigioca, dobbiamo sbagliare meno possibile. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni che potevano portarci in area di rigore, così come nella ripresa. Oggi dal punto di vista difensivo e qualitativo non siamo stati all’altezza. Potevamo evitare un passivo del genere, ma bisogna archiviare immediatamente. Dobbiamo cercare di riproporre ciò che sappiamo fare».

