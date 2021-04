Palermo raggiunto nel finale e Bari salvato almeno dal risultato finale. Biancorossi in crisi per un’ora di gioco ma che si risvegliano nel finale grazie al gol del giovane Mercurio. Rete del calciatore della ‘Berretti’ che dona improvvisamente nuova linfa ai suoi capaci di riprendere i rosanero con un gol di Perrotta quasi allo scadere. Dell’ex Floriano, su rigore, e di Santana le marcature del momentaneo 0-2 per il Palermo.

“Negli ultimi trenta minuti abbiamo fatto una buona partita sotto il profilo caratteriale – ha dichiarato mister Carrera nel post partita – Nel primo tempo abbiamo fatto fatica giocando forse con un po’ di timore. Poi è arrivato il gol e la squadra è riuscita a sbloccarsi mentalmente. È un pareggio che guardiamo come un bicchiere mezzo pieno. Io non mi accontento del quarto posto ma se la squadra riesce a ribaltare un doppio svantaggio vuol dire che è ancora viva. Il Bari ha secondo me una mentalità giusta per i playoff, purtroppo ci sono anche dei momenti negativi ma abbiamo ancora l’obiettivo a portata di mano”.

“Prendere gol non è mai bello. Dobbiamo sempre lavorare per evitare gli errori commessi perché ci aspetta un torneo importante alla fine del campionato – ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni il difensore Marco Perrotta – I nostri sono errori più psicologici che tecnici. Avevamo approcciato bene la partita poi con il gol concesso su rigore concesso abbiamo perso le nostre certezze. Abbiamo dimostrato carattere nel riprendere una partita che ormai sembrava persa. Il presidente? No non è entrato nello spogliatoio a fine partita, ci ha solo salutati prima del fischio d’inizio”.

