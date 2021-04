Milinkovic ha postato un’Instagram Story in cui supporta il fratello Vanja, portiere del Torino, nel match contro la Roma

Doppio gioia in casa Milinkovic nel corso del turno di Serie A in corso. Alle 15 è Sergej a scendere in campo all’Olimpico, nella vittoria biancoceleste contro il Benevento; alle 18 è toccato al fratello Vanja, portiere del Torino, trovare i 3 punti contro la Roma.

Il Sergente, come dimostra un’Instagram Story, ha supportato il fratello classe ’97 durante il match contro i giallorossi.

