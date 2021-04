La voglia di vincere di Chiara Consonni appare sempre più implacabile.

Dopo aver trionfato sulle strade del Belgio, la 21enne di Brembate Sopra si è confermata anche a livello del mare conquistando la Vuelta CV Féminas.

La competizione, dedicata alle ruote veloci, ha visto protagonista le ragazze della Valcar-Travel & Service che hanno condotto alla perfezione la giovane orobica alla seconda vittoria stagionale.

Apparsa in grande crescita a livello internazionale, la velocista bergamasca non si è lasciata scappare l’occasione superando in volata la lecchese Barbara Guarischi (Movistar Team Women) e la francese Elodie Le Bail (Stade Rochelais-Charente-Maritime).

A completare la magica giornata della formazione di Bottanuco ci ha pensato Martina Alzini che ha chiuso la competizione iberica al quinto posto alle spalle della crossista toscana Alessia Bulleri (Eneicat-RBH Global-Martin Villa).

Poco più indietro invece la seriana Silvia Persico che, dopo aver lanciato alla perfezione l’amica e collega Chiara Consonni, ha tagliato il traguardo di Valencia a braccia alzate in nona posizione.