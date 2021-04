La sensazione che questa volta il finale potesse essere diverso da quei pareggi tra Atalanta e Juventus che già erano un grande risultato, a Bergamo contro l'(allora) capolista, si è avuta dopo circa un’ora di gioco. Secondo tempo: esce Chiesa, entra Danilo, poco dopo esce anche Dybala ed entra Kulusevski.

Pirlo aveva scoperto tutte le sue carte e Gasperini cominciava a mettere sul banco le sue, prima Ilicic e poco dopo Malinovskyi.

Ecco, per la prima volta, in tanti confronti, abbiamo avuto l’impressione che l’Atalanta in panchina avesse qualcosa di più, per provare ancora a cambiare la partita. E volendo c’era ancora Miranchuk, o magari Lammers.

Abbiamo parlato di panchina? E allora, una volta di più, dobbiamo celebrare mago Gasp.

Al di là della mossa vincente di aver deciso la partita con i due nuovi entrati: Ilicic fa l’assist, Malinovskyi la botta vincente (con la deviazione di Alex Sandro, ma il fine giustifica i mezzi, diceva una volta quel tale… E se guardiamo certi autogol come quello che ha regalato la vittoria al Milan con la spalla di Scamacca, quelli sì sono colpi fortunati).

Ma oltre alle mosse vincenti, obiettivamente, mettete a confronto i due allenatori: il Gasp fresco di Panchina d’oro e Pirlo debuttante (non allo sbaraglio, magari, ma certo è una panchina che scotta per uno che non aveva mai allenato) e direte sempre che è meglio Gasp, no?

Poi è vero che la sfida è stata molto equilibrata, che forse mai come in altre partite la Juve è stata così convincente e concentrata.

Però l’Atalanta ha giocato da grande squadra: compatta, attenta a ogni dettaglio, tutti per uno, bravissimi i difensori, Remo Freuler e Marten De Roon, incredibili ovunque e, quanto agli episodi, se guardiamo l’errore di Maehle rimediato dal salvataggio di Djimsiti, i tanti ritorni di Muriel e Zapata a sacrificarsi.

Ancora, la panchina. Prendete uno come Palomino che non è stato proprio un titolarissimo, eppure è stato strepitoso nel respingere Morata e qualsiasi attacco bianconero. Ricordiamo che mancava un certo Romero, cioè il miglior difensore e per… par condicio il suo rivale Ronaldo è rimasto a casa. Forse non voleva regalare la maglia a Gosens, chissà, ma Robin non si è fatto incantare dagli altri, pur avendo contro il più pericoloso e migliore degli avversari, cioè Cuadrado.

Provate a riavvolgere il nastro della partita. Ricordate quante volte Gasp ha urlato “tira!” o in maniera più soft “sarebbe previsto anche il tiro da lì” a Pessina, soprattutto, che nel primo tempo aveva guadagnato spazio al limite dell’area di rigore. Bisognava avere il coraggio di rischiare, anche se non tutti hanno la mira di Muriel e Zapata.

Poi è entrato il Professore e ha fatto vedere un paio di giocate del suo repertorio: prima, tutti meravigliati, ha crossato di destro andando a pescare Zapata che di testa ha sfiorato il gol.

Un po’ più tardi è arrivato l’assist. Certo, a uno che quando arriva ai venticinque metri non si fa pregare per tirare: Malinovskyi aveva già scaldato le mani a Szczesny con una bellissima punizione, ha preso le misure e ha caricato il sinistro. Gol, partita, incontro.

Da quanto tempo ci speravamo? Vent’anni con Lorenzi e Ventola, 38 anni (1993) con Perrone e Ganz, sempre 2-1 e addirittura prima di allora si va al 23 ottobre 1963, 3-0 alla Juve con i gol di Calvanese, Domenghini e Milan. Era anche l’anno del trionfo in Coppa Italia, se i corsi e ricorsi possono servire a qualcosa…

Ecco, viste tutte queste premesse, l’Atalanta che scavalca la Juve al terzo posto, le 9 vittorie nelle ultime 10 partite sono il giusto premio a un’impresa meritatissima e tanto sospirata. La volata Champions è appena cominciata, ma la Dea della corsa non può certo frenare adesso.